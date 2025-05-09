Россия заявила о попадании дрона в здание правительства в Белгороде: видео

Оккупанты говорят, что утром 9 мая якобы украинский беспилотник попал в здание правительства в Белгороде. Не стоит исключать, что это может быть вражеская провокация, направленная на дискредитацию Украины.

Так, утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал пост в телеграмм-канале, в котором показал момент поражения дроном здания правительства, передает 24 Канал.

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Что известно

Гладков рассказал, что, мол, во время атаки травмы получили два человека. С осколочным ранением бедра госпитализировали сотрудника Росгвардии.

Также в момент взрыва возле здания находился заместитель губернатора Александр Лоренц. После того, как чиновник возложил цветы к Вечному огню, его осмотрели врачи областной клинической больницы. У него обнаружили сотрясение и акубаротравму.

Тот самый прилет по правительственному зданию в Белгороде: смотрите видео

Не стоит исключать, что инцидент в Белгороде может быть очередной российской провокацией. Кремль хочет обвинить Украину в нарушении так называемого "трехдневного перемирия".

Напомним, что Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая. Президент Зеленский его отверг, вместо этого призвав прекратить огонь на 30 дней. Известно, что, несмотря на "перемирие" противник продолжил штурмы на фронте, а также обстрелы тыловых регионов Украины.