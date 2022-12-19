Николай пришел с "бавовной": под Белгородом неожиданно исчез свет и проблемы с водой
К оккупантам в ночь на 19 декабря пришел "хлопок". Взрывы прогремели в Белгороде и области.
Местные власти сообщают, что после "хлопка" в регионе исчез свет, а также есть проблемы с водой, 24 канал.
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Что известно об очередных взрывах в Белгороде
Россияне традиционно винят во взрывах ВСУ. Интересно, что они рассказывали о своем "славном ПВО".
Пропагандистские СМИ информируют, что после очередных "хлопков" 18 декабря один человек погиб, 10 пострадали. В частности, упоминают также о "хлопке" в Краснояружском районе. Отмечают, что он посетила ночью 19 декабря.
Однако местные власти "призывают не паниковать". Там утверждают, что помощь окажут всем, кто в ней нуждается.
В частности, света нет в Шебекино, что в Белгородской области. По информации, местных там прогремело около шести взрывов. Без света осталось около 14 тысяч жителей.
Интересно, что в 11.26 жителям Шебекино начали приходить уведомления от государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В них призывают спускаться в хранилища или подвалы, ведь происходит якобы обстрел. Детали пока не уточняются.
Мощный хлопок 18 декабря
- В Белгородской области 18 декабря было неспокойно. Местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах.
- Удивительным образом сообщения о них по времени совпадают с воздушной тревогой в Харьковской области. Следовательно, оккупанты снова могли атаковать Украину, но что-то пошло не так.
- Первые сообщения о взрывах в Белгородской области начали поступать около 12:00. В то же время воздушная тревога раздалась в Харьковской области. Так что фразы о якобы "работе ПВО" не бессмысленно. Оккупанты же действительно открывают огонь по области из систем С-300, нанося немало горя одноименными ракетами.