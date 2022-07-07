Жители города встревожены, значительная часть уезжает. Об этом 24 каналу сказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Пропаганда действенная

По словам Яковенко, посеять панику среди простого народа больше, чем удается. В этом принимают участие главы региона, которые вроде бы не понимают, за что "украинцы их обстреливают".

Когда с территории Белгородской области обстреливают украинские города – это нормально. А если в ответ прилетает… Конечно, руководители точно знают, что по Белгороду стреляют не ВСУ, а россияне. Однако попытаться посеять эту панику и возмущение среди людей типа "А нас за что?" – это, безусловно, действенная вещь,

– объяснил он.

Он добавил, что точно оценить эффективность пропаганды невозможно. Но то, что в целом она действенна – исторический факт.

"Большое количество россиян сегодня зомбировано этой пропагандой. Они находятся под действием этого тяжелого наркотика", – резюмировал Яковенко.

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