Жителі міста стривожені, значна частина виїжджає. Про це 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко.
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Пропаганда дієва
За словами Яковенка, посіяти паніку серед простого народу більше ніж вдається. У цьому беруть участь голови регіону, які буцім-то не розуміють, за що "українці їх обстрілюють".
Коли з території Бєлгородської області обстрілюють українські міста – це нормально. А якщо у відповідь прилітає… Звісно, керівники точно знають, що по Бєлгороду стріляють не ЗСУ, а росіяни. Однак спробувати посіяти цю паніку та обурення серед людей на кшталт "А нас за що?" – це, безумовно, дієва річ,
– пояснив він.
Він додав, що точно оцінити ефективність пропаганди неможливо. Але те, що в цілому вона дієва – історичний факт.
"Велика кількість росіян сьогодні зомбовані цією пропагандою. Вони перебувають під дією цього важкого наркотику", – резюмував Яковенко.
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- 3 липня у російському Бєлгороді пролунали гучні "хлопки". Незабаром над містом скупчились хмари диму.
- Внаслідок "прильоту" померло 5 осіб. Серед загиблих – родина, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала з села Цупівка Харківської області.
- Мешканці Бєлгорода у паніці. Вони вимагають пояснень у місцевої влади та не знають, як після такого спокійно спати вночі.
- Традиційно, провокацію влаштували самі ж росіяни, які не лише не гребують вбивствами мирних людей, а й ладні бити по своїм співгромадянам.
- Мета окупантів – звинуватити в обстрілі ЗСУ. План провалився, адже на місці удару знайшли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1", якого немає на озброєнні України.
- Натомість російські пропагандисти наполягають, що винні саме українські військові. Прессекретарка МЗС Марія Захарова, заявила, що провокації на території Росії влаштували Київ та "західні куратори". Вона відкрито пригрозила відповіддю.
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