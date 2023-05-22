Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Марат Гельман. По его словам, россияне настроены избавиться от режима диктатора Владимира Путина.

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Гражданской войне быть

Марат Гельман объяснил, что в составе украинской армии есть российский легион "Свобода России", главная задача которого быть именно на территории России по определенным соображениям ВСУ.

К тому же идет война. Белгородщина – территория, с которой взлетают вражеские самолеты для дальнейшей бомбардировки Украины, тоже участвует в ней.

Можно ли это считать гражданской войной? Наверное, сейчас еще нельзя, но рано или поздно до этого дойдет!

– подчеркнул он.

Тем более, что украинская армия планирует освободить свои территории и не стремится захватывать земли России.

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Россияне прекрасно понимают, что с Путиными и его режимом следует завершать, потому что они ни к чему хорошему не приведут.

В то же время, эффективно сделать это могут представители оппозиции или военизированные легионы.

Я мечтал бы, чтобы это не было войной, чтобы его просто снесли все, но я не исключаю, что это будет и война тоже,

– добавил он.

В любом случае, россияне в Белгородской области могут испытать эмоции, которые переживали украинцы в первый день полномасштабного вторжения.

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