Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Марат Гельман. По его словам, россияне настроены избавиться от режима диктатора Владимира Путина.
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Гражданской войне быть
Марат Гельман объяснил, что в составе украинской армии есть российский легион "Свобода России", главная задача которого быть именно на территории России по определенным соображениям ВСУ.
К тому же идет война. Белгородщина – территория, с которой взлетают вражеские самолеты для дальнейшей бомбардировки Украины, тоже участвует в ней.
Можно ли это считать гражданской войной? Наверное, сейчас еще нельзя, но рано или поздно до этого дойдет!
– подчеркнул он.
Тем более, что украинская армия планирует освободить свои территории и не стремится захватывать земли России.
Марат Гельман рассказал, что ждать после событий в Белгородской области: смотрите видео
Что ждет Россию
Россияне прекрасно понимают, что с Путиными и его режимом следует завершать, потому что они ни к чему хорошему не приведут.
В то же время, эффективно сделать это могут представители оппозиции или военизированные легионы.
Я мечтал бы, чтобы это не было войной, чтобы его просто снесли все, но я не исключаю, что это будет и война тоже,
– добавил он.
В любом случае, россияне в Белгородской области могут испытать эмоции, которые переживали украинцы в первый день полномасштабного вторжения.
Ситуация в Белгородской области: главные новости
- 22 мая подразделение Российского добровольческого корпуса пересекло границу с Россией и начало освобождение населенных пунктов в Белгородской области.
- Стало известно, что легион "Свобода России" совместно с РДК уничтожили пограничный пункт ФСБ России и уволили сразу три населенных пункты на границе.
- В области постоянно слышны взрывы. Также уже привлекли авиацию и танки. Россияне массово бросились выезжать из области.
- В Белгородской области объявили о введении правового режима "контртеррористической операции".