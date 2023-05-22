Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Марат Гельман. За його словами, росіяни налаштовані позбутися режиму диктатора Владіміра Путіна.

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Громадянській війні бути

Марат Гельман пояснив, що у складі української армії є російський легіон "Свобода Росії", головне завдання якого бути саме на території Росії із певних міркувань ЗСУ.

До того ж наразі йде війна. Бєлгородщина – територія, з якої злітають ворожі літаки для подальшого бомбардування України, теж бере у ній участь.

Чи можна це вважати громадянською війною? Напевно, зараз ще не можна, але рано чи пізно до цього дійде!

– наголосив він.

Тим паче українська армія планує звільнити свої території та не прагне захоплювати землі Росії.

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Що чекає на Росію

Росіяни прекрасно розуміють, що з Путіними та його режимом потрібно завершувати, бо вони ні до чого хорошого не приведуть.

Водночас ефективно зробити це можуть представники опозиції або воєнізовані легіони.

Я мріяв би, щоб це не було війною, щоб його просто знесли все, але я не виключаю, що це буде і війна теж,

– додав він.

У будь-якому випадку росіяни у Бєлгородській області можуть відчути емоції, які переживали українці у перший день повномасштабного вторгнення.

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