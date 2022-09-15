И никакой паники: часть школ Белгородской области перевели на дистанционное обучение

В Белгородской области школы перевели на дистанционное обучение. Это связано с постоянными обстрелами.

Также в регионе попросили субсидии на систему "Безопасный город". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.

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Школы теперь будут учиться онлайн

Как стало известно, школы в двух приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Местные власти ежедневно заявляют об обстрелах ВСУ.

Речь идет о территориях двух районов Белгородской области – 15-километровую зону вдоль границы в Валуйском городском округе и 10-километровую в Шебекинском, за исключением самого города Шебекино. Кстати, ограничения применили и в детсадах: там будут работать очередные группы.

Российские регионы боятся

Кроме того, власти российских регионов, граничащих с Украиной и квазиреспубликами "л/днр", обратились с просьбой к правительству россии выделить дополнительные средства на внедрение системы "Безопасный город". Она будет стоить бюджету 13,7 миллиарда рублей.

Губернатор Белгородской области призвал жителей приграничных сел эвакуироваться

Пока в кремле продолжают выдавать байки, что "все идет по плану", губернатор Белгородской области заговорил об эвакуации. Оставить свои дома рекомендуют жителям пограничных сел.

Он заявил, что жителям населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка необходимо эвакуироваться.

Для этого губернатор даже покинул свой кабинет и прибыл в Журавлевку. Там он заявил, что будет убеждать людей эвакуироваться, пока они не согласятся. Тем временем их дома планируют законсервировать.

Губернатор рассказал, что люди паникуют. Число истерических сообщений в соцсетях растет.

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