Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Кремль явно обратил внимание на события в Белгородской области. Однако пока они не будут реагировать достаточно жестко на подобные рейды.

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По мнению Фейгина, в Кремле рассчитывают, что эти рейды будут незначительными, и уже через некоторое время представители РДК будут возвращаться в Украину. Вероятно, они убеждают себя не перемещать кадровые войска в Белгородскую область.

Они не хотят перемещать тысячи или десятки тысяч войск из Украины. Они думают, что лучше им быстрее добиться результата в Украине, а тогда угроза рейдов на Белгородщину отпадет. Поэтому они хотят обойтись силами Росгвардии и каких-то армейских резервов, которых у них не так много,

– отметил Фейгин.

Впрочем, оккупанты осознают, что рейды РДК могут быть регулярными. Но привлекать кадровые войска там пока не желают.

Заметьте! Это – очередная масштабная операция бойцов Российского добровольческого корпуса на территории России. Все, что известно о первых рейдах российских добровольцев на Белгородщину, – читайте в материале 24 Канала.

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Как предположил Фейгин, со временем российские захватчики попытаются договориться с владельцем ЧВК "Вагнера" о размещении его подразделений в Белгородской области. Но это может произойти только через несколько месяцев, когда вагнеровцы попытаются хоть как-то восстановить свой потенциал после боев на Бахмутском направлении.

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