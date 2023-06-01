Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Кремль явно звернув увагу на події в Бєлгородській області. Однак поки вони не будуть реагувати достатньо жорстко на такі рейди.
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Як Росія може спробувати захистити свій кордон
На думку Фейгіна, в Кремлі розраховують, що ці рейди будуть незначними, і вже через певний час представники РДК повертатимуться в Україну. Ймовірно, так вони переконують себе не переміщати кадрові війська в Бєлгородську область.
Вони не хочуть переміщати тисячі або десятки тисяч військ з України. Вони думають, що краще їм швидше досягнути результату в Україні, а тоді загроза рейдів на Бєлгородщину відпаде. Тому вони хочуть обійтися силами Росгвардії та якихось армійських резервів, яких в них не так і багато,
– зазначив Фейгін.
Утім, окупанти усвідомлюють, що рейди РДК можуть бути регулярними. Але залучати кадрові війська там поки не хочуть.
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Як припустив Фейгін, з часом російські загарбники спробують домовитися з власником ПВК "Вагнера" щодо розміщення його підрозділів в Бєлгородській області. Але це може статися лише через кілька місяців, коли вагнерівці спробують хоча б якось відновити свій потенціал після боїв на Бахмутському напрямку.
Бої під Шебекіним: коротко
- 1 червня бійці з Російського добровольчого корпусу знову прийшли у Бєлгородську область. Вони перебувають поблизу міста Шебекіно.
- В РДК стверджували, що вони зараз в передмісті Шебекіно. Йдеться про селища Нова Таволжанка/Титівка. На оприлюдненому відео було чутно звуки пострілів з автомата.
- Також є інформація про пожежу на заводі "Монокристал" у Шебекіно. На підприємстві нібито були російські армійські паливозаправники. А сам завод виробляє синтетичний сапфір, який використовують в електронній та оптоелектронній промисловості.