Карма в действии: в Белгородской области беспилотники атаковали "инфраструктурный объект"

На территории России, похоже, произошел очередной "хлопок". В Белгородской области закричали о якобы атаке беспилотников.

Об этом утром 11 февраля заявил губернатор Вячеслав Гладков, пишут росСМИ. По его словам, БпЛА якобы атаковали "инфраструктурный объект" в Яковлевском городском округе.

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Заметим, что о каком именно объекте идет речь, Гладков почему-то не сказал. В то же время в России традиционно заявили, что ни жертв, ни пострадавших нет.

Для ликвидации последствий на место происшествия уже выехали оперативные службы.

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Российские террористы атаковали Украину "Шахидами": сколько БПЛА уничтожили

Вечером 10 февраля оккупанты в очередной раз выпустили на критическую инфраструктуру Украины иранские дроны Shahed-136/131.

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что пуски враг совершил с восточного побережья Азовского моря. Всего за период с 18:00 до 23:55 украинские защитники уничтожили 20 ударных дронов-камикадзе.