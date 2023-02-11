Про це вранці 11 лютого заявив губернатор В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ. За його словами, БпЛА начебто атакували "інфраструктурний об'єкт" у Яковлівському міському окрузі.

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Зауважимо, що про який саме об'єкт йдеться, Гладков чомусь не зазначив. Водночас у Росії традиційно заявили, що ані жертв, ані постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків на місце подій вже виїхали оперативні служби.

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Російські терористи атакували Україну "Шахідами": скільки БпЛА знищили

Увечері 10 лютого окупанти вкотре випустили на критичну інфраструктуру України іранські дрони Shahed-136/131.

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що пуски ворог здійснив зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом за період з 18:00 по 23:55 українські захисники знищили 20 ударних дронів-камікадзе.

Зверніть увагу! У ніч проти 11 лютого російські терористи атакували "Шахідами" два об'єкти енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Зокрема, один у Криворізькому районі та ще один – у Нікопольському.



Очільник ОВА Сергій Лисак розповів, що руйнування суттєві. За словами високопосадовця, об'єкти зазнали суттєвих руйнувань. Внаслідок ворожого удару спалахнули пожежі. На місцях прильотів продовжують свою роботу відповідні служби. На щастя, без постраждалих.