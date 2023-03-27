"Дом ледяной": россияне жалуются из-за проблем со светом в Белгородской области

Россияне уже начали жаловаться на возникшие на Белгородщине проблемы со светом. И это не удивительно, ведь "хлопок" в этом регионе происходит очень часто.

Проблемы россиян подтверждает перехваченный разведкой разговор жителей страны-террористки. Они обсудили ситуацию с перебоями поставок электроэнергии в Белгородской области.

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Как россияне жалуются из-за проблем со светом на Белгородщине

Так, россияне говорили о перебоях снабжения света в Белгородской области, обусловленном систематическими авариями на ТЭЦ. К тому же, как оказалось, на территории региона значительно увеличилось количество случаев кражи электрогенераторов.

У нас в соседнем селе сперли генератор. Кое-кто переезжал и оставил, а у нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. За всем нужно смотреть, как показывает практика,

– рассказала одна из россиянок.

На это ей ответили, что россияне могут "спереть" даже мешок муки.

"Да, могут мешок муки спереть, а дизельный генератор, так и точно", – ответили женщине.

Также россиянка пожаловалась на ситуацию с перебоями поставок электроэнергии, которая произошла из-за систематических аварий на ТЭЦ.

Ну знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, дом ледяной. Такая штука понадобилась бы,

– подчеркнула россиянка.

Жалобы россиян из-за проблем со светом: смотрите видео

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