В Белой Церкви мощный взрыв: жуткое видео с камер
Источник:телеграм-канал "Оперативный ВСУ"
В Белой Церкви вечером 28 февраля прогремел мощный взрыв. В результате произошло разрушение общежития.
Жуткий момент взрыва попал на видеокамеры. Известно, что это произошло примерно в 19:10.
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В целом Россия нанесла ракетный удар по:
- Василькову,
- Белой Церкви,
- Калиновке.
В результате произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи по общежитию в Белой Церкви прибыли 3 единицы техники ГСЧС, в Василькове и Калиновке подразделения не привлекли из-за обстрелов.
Представительница ГСЧС Киевщины Виктория Рубан отметила, что под завалами могут находиться 2 человека. На месте работают спасатели.
В Белой Церкви мощный взрыв: смотрите видео
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