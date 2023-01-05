В Киевской области вспыхнула квартира из-за электропростыни: людей пришлось эвакуировать

В Белой Церкви Киевской области произошел пожар в квартире. Причиной оказалась электропростынь.

Пострадавшую женщину спасатели вынесли из квартиры. Ее передали медикам.

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Что известно о пожаре в Киевской области

Пожар произошел 4 января в одной из квартир пятиэтажки в Белой Церкви на улице Ярослава Мудрого. Причиной стала электропростынь.

В результате этого полностью сгорел ковер, кровать и матрас. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. К ликвидации привлекли 3 автомобиля ГСЧС и 9 спасателей.

Спасатели спасли пострадавшую владелицу квартиры. Она 1930 года рождения. Сейчас состояние женщины стабильное и она находится в больнице.

Также спасатели эвакуировали еще двух человек. К счастью, они не пострадали.

В Белой Церкви произошел пожар / фото ГСЧС Украины

Во Львовской области взрыв аккумулятора вызвал сильный пожар

28 декабря во Львовской области ликвидировали масштабный пожар в одной из многоэтажек. Вероятно, в одной из квартир взорвался аккумулятор, что привело к возгоранию. В результате этого владелец квартиры получил ожоги, остальные люди не пострадали.

В общей сложности к инциденту привлекли 28 спасателей, а из дома эвакуировали 19 человек, из них 4 ребенка.