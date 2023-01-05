Постраждалу жінку рятувальники винесли з квартири. Її передали медикам.
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Що відомо про пожежу на Київщині
Пожежа сталася 4 січня в одній з квартир п’ятиповерхівки у Білій Церкві на вулиці Ярослава Мудрого. Причиною стало електропростирадло.
Внаслідок цього повністю згорів килим, ліжко та матрац. Площа пожежі склала близько 10 квадратних метрів. До ліквідації залучили 3 автомобілі ДСНС та 9 рятувальників.
Рятувальники врятували потерпілу власницю квартири. Вона 1930 року народження. Наразі стан жінки стабільний і вона перебуває у лікарні.
Також рятувальники евакуювали ще двох людей. На щастя, вони не постраждали.
У Білій Церкві сталася пожежа / фото ДСНС України
На Львівщині вибух акумулятора спричинив сильну пожежу
28 грудня на Львівщині ліквідували масштабну пожежу в одній з багатоповерхівок. Ймовірно, в одній з квартир вибухнув акумулятор, що спричинило загоряння. Внаслідок цього власник квартири отримав опіки, решта людей не постраждали.
Загалом до інциденту залучили 28 рятувальників, а з будинку евакуювали 19 осіб, з них 4 дитини.