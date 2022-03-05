В Белой Церкви снаряд повредил почти 20 жилых домов: ужасное видео

Российские захватчики нанесли авиаудар по Белой Церкви на Киевщине. В результате обстрела повреждены почти 20 жилых домов.

В Белой Церкви есть двое раненых в результате авиаудара. Сейчас полиция и работники ГСЧС помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.

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Полиция и спасатели отселяют жителей поврежденных домов.

В Белой Церкви снаряд повредил почти 20 жилых домов: видео

По данным главы Киевской ОГА Алексея Кулебы, в результате ракетного удара повреждены частные дома. Продолжается поисково-спасательная работа.

Кроме того, в ночь на 5 марта враг нанес авиаудар и по городу Ирпень. Значительно пострадал жилой сектор – жилища людей в руинах. Во дворах – завалы из мусора и разрушенных конструкций. В домах выбило окна и посрывало крыши. Некоторые из них частично обвалились. Видео – детали и смотрите здесь.

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