В Белой Церкви преждевременно ушел из жизни рекордсмен по жиму штанги под водой
Источник:Белоцерковская ДЮСШ №1
В Белой Церкви умер тренер по плаванию Александр Соловьев. Он установил рекорд Украины в жиме штанги под водой. Спортсмену было всего 46 лет.
Мастер спорта по плаванию Александр Соловьев работал тренером Белоцерковской детско-юношеской спортивной школы №1. Прощание с ним состоится 30 июля в 12:00 возле городского морга.
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Не стало человека, который жил ради других
На странице ДЮСШ выразили соболезнования.
Не передать словами, как тяжело осознавать, что из жизни уходят лучшие. Администрация и коллектив ДЮСШ выражает искренние соболезнования родным. Не стало человека, который жил ради других, каждое мгновение проживал с мыслями о будущем наших детей и нашей страны. Навсегда в наших сердцах. помним,
– пишут на странице Белоцерковской ДЮСШ №1.
Про рекорд
Александр Соловьев стал рекордсменом Украины в жиме штанги под водой. Он отжал 24 раза 100-килограммовую штангу на глубине четыре метра. Под водой ее вес составил 82,3 килограмма. Это было в 2015 году.
Национальный рекорд тренера Белоцерковской детско-юношеской спортивной школы навсегда останется одним из лучших достижений Украины.
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