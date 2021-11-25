В Белом доме отговаривают Путина от нападения на Украину, – СМИ
Источник:New York Times
Администрация президента США Джо Байдена якобы пытается отговорить президента России Владимира Путина от массированного вторжения в Украину. Вашингтон даже рассматривает новые санкции против окружения главы государства-агрессора.
Журналисты предполагают, что Путин и Байден даже могут снова встретиться.
Важно Россия стягивает войска в оккупированный Крым, – разведка
Рассматривают вариант санкций
Эксперт Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор рассказала, что представители администрации Байдена в Европе пытаются согласовать возможные экономические меры против Москвы.
По ее мнению, говорится о санкциях против российских банков и производителей энергии, а также против окружения Путина. Они могут включать запрет на использование карт Visa и Mastercard и ограничение посещения стран ЕС.
Угроза нападения России: что известно
- Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что Москва планирует напасть на Украину. Атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- Такие выводы сделали, поскольку оккупанты стягивают свои силы ко всей границе. Создается впечатление, будто Украину хотят "взять в кольцо".
- Нападение возможно со стороны оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- В США активно готовятся к возможному вторжению России в Украину и проводят консультации с партнерами. Добавим, что американские СМИ и разведка предупреждали о скоплении российских войск на территории Украины еще в октябре.