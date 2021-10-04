В Белом доме отреагировали на глобальный сбой в соцсетях
4 октября 2021 , 22:31Читати новину українською
Источник:твиттер CBS News
В Белом доме заявили, что следят за глобальным сбоем социальных сетей, который произошел 4 октября. Президент Джо Байден и другие политики США обеспокоены ситуацией.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отметила, что обеспокоенность вызывает сила, которую накопили в себе "социальные гиганты". Возможные причины масштабного сбоя политик не озвучивала.
Заметьте Глобальный сбой соцсетей: Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов
Заметьте Мир становится более здоровым, – Сноуден злорадствует падению соцсетей
Между тем из-за глобального сбоя социальных сетей в мире падают акции ведущих IT-компаний. В частности:
- Twitter – на 6,4%;
- Facebook – на 5,7%;
- Amazon – на 2,8%;
- Apple – на 2,8%.
- Alphabet – на 2,5%;
- Netflix – на 2,3%.
Работники фейсбука не могут попасть в офис
- Журналист издания The New York Times Райан Мак заявил, что работники фейсбука не могут попасть в офис. Причина в сбое, который произошел также во внутренних сетях.
- Именно поэтому работники не могут работать над восстановлением работы соцсети.
- Журналистка Шира Френкель заметила: на рабочие места людей не пускает система безопасности.