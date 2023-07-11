Трясет от злости, – белорус "разнес" россиянок в Таиланде
В сети распространяется видео, как в Таиланде белорус мощно поставил на место россиянок. Конфликт произошел на парковке.
По словам белоруса, когда он смотрит на россиянок – его "трясет" от злости. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.
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Белорус разнес россиянок в Таиланде
Национальность "русский", бл**ь, она оскомину набила всему миру. Вот "русский", бл**ь, это пи**ец. Я не "русский"! Поэтому, не говорите мне слово "русский",
– высказался мужчина.
На это россиянки заявили, что таких, как они, в Таиланде якобы "много" и все они якобы "живут достойно".
"Я думаю, что "русская" девочка должна пойти в окопы "СВО" и помогать, бл**ь, раненым бойцам. А не, с**а, отсиживаться в Таиланде... А мы не "русские", бл*ть. Я еще раз говорю, мы – белорусы! Поэтому, мы хоть и клали на вас, русских, вы т*ари конч***е там все. Все россияне конч***е, вместе с Путиным вашим. Вас, с*ка, душить надо и травить", – добавил разъяренный белорус.
К тому же он заявил, что когда смотрит на россиянок – его "трясет" от злости, потому что их страна-агрессорка развязала войну, а народ молчит.
Никто е**ло не раскроет, все, бл**ь, на самолеты и сюда!
– сказал мужчина.
Конфликт белоруса и россиянок в Таиланде: смотрите видео
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Другие подобные случаи
- Напомним, что ранее чеченка поставила на место пару россиян в Финляндии. Она заявила, что не может терпеть граждан государства-агрессора. К тому же отметила, что украинцы сильно уничтожают оккупантов.
- Кстати, пропагандистка Маргарита Симоньян выпустила очередное абсурдное видео. В нем она восхваляет "всеблагого" Путина и путается в своей лжи. Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр не смогла пройти мимо столь уморительных небылиц Симоньян и записала на них иронический ответ.