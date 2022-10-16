Европа замерзнет, а украинцы бегут в Беларусь: о чем лгала пропаганда режима Лукашенко

В Беларуси была распространена очередная порция пророссийской пропаганды. В частности, там традиционно по методикам Путина пугают Европу холодной зимой.

Все, о чем лгали пропагандисты на прошлой неделе, 10 – 15 октября, собрал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там заметили, что белорусская пропаганда действовала сумбурно и одновременно продвигала большое количество разных нарративов. Да, якобы множество различных указаний никак не координируется между собой.

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Белорусская пропаганда снова "отличилась"

В результате пропагандисты пытались охватить сразу все темы и попадали порой в нелепые ситуации. Кроме того, некоторые пропагандистские нарративы продолжают активно продвигаться, несмотря на то, что их абсурдность становится все более очевидной,

– сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

В частности, в Беларуси пропагандисты продвигали нарративы:

"Европа этой зимой замерзнет, потому что отказалась сотрудничать с Россией в поставках энергоносителей" : пропаганда говорит, несмотря на то, что есть много публичной информации, что подземные газовые хранилища европейских стран полностью заполнены;

: пропаганда говорит, несмотря на то, что есть много публичной информации, что подземные газовые хранилища европейских стран полностью заполнены; уничтожение "Северных потоков" – дело рук США или Великобритании: пропагандисты напутали с методичками и снова начали доказывать, что газопроводы были взорваны, но это и так все знают;

пропагандисты напутали с методичками и снова начали доказывать, что газопроводы были взорваны, но это и так все знают; "украинская сторона воюет запрещенными методами и ничего не смогла бы сделать без участия Запада": пропагандисты говорили также о непрерывных атаках на Запорожскую АЭС.

Кроме этого, оккупанты утверждали, что якобы "украинцы бегут в Беларусь, потому что у них там все плохо, а у нас – все хорошо". Правда, пропагандисты якобы в подтверждение этого вспоминают старые истории.

Тяжба с "режимом контртеррористической ситуации"

Следует вспомнить, что сначала глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в Беларуси вводится режим контртеррористической ситуации. Впоследствии это сообщение убрали, а КГБ Беларуси данные опроверг.

Впоследствии Лукашенко подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ. После этого снова эти меры объяснил Макей. Вышло все максимально глупо, ведь его предварительных сообщений в СМИ уже не было.

Также в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что ранее белорусские госСМИ всегда писали "в Украине", однако на прошлой неделе все чаще – "на Украине".

Из Беларуси вывозят технику

Следует вспомнить, что руководитель белорусской националистической организации "Белый легион" Сергей Бульба заявил, что из Беларуси вывозят военную технику, а в частях уже российская комендатура.

В частности, уже вывезли "Уралы" и 67 единиц танков Т-72А из Беларуси под Донецк.

Еще россияне расконсервировали одну из старых еще стратегических советских военных баз. Есть информация, что там даже сменили комендатуру, там уже россияне,

– заметил Бульба.

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