Белорусская оппозиция хочет опираться на своих добровольцев в Украине как на будущую армию

В составе ВСУ против российских оккупантов воюет немало белорусов. Оппозиция этой страны рассчитывает на своих добровольцев как на будущую армию беларуси.

Об этом 24 каналу сообщил заместитель председателя объединенного переходного комитета беларуси Павел Латушко. Он подчеркнул, что беларуси нужна армия, которая будет, прежде всего, защищать народ и интересы государства.

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Как режим лукашенко давит на родственников добровольцев

Латушко отметил, что режим лукашенко всячески пытается подавлять движение военных, воюющих против россии на стороне Украины. Есть также случаи репрессий.

Они пытаются установить родственников всех лиц, участвующих в военных подразделениях, созданных белорусскими добровольцами на территории Украины, вошедших в ВСУ,

– сказал он.

По словам белорусского оппозиционера, это приоритетная задача для спецслужб лукашенко. Потому что через родственников силовики могут оказывать влияние на военных и делать так, чтобы как можно меньше белорусов хотели бы перейти на сторону Киева к реальным действиям по защите территориальной целостности Украины.

Ведь, отметил Латушко, эти военные мечтают, что придет время, когда они будут освобождать беларусь от тирана, узурпировавшего власть в стране.

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"Это создает потенциал для будущего беларуси"

Латушко отметил, что белорусская оппозиция пытается делать так, чтобы все по отношению к этим военным было конфиденциально. В частности, помогают с эвакуацией членов семей.

По его словам, сейчас в Украине воюет полк Калиновского, есть батальон "Террор", полк "Погоня". Есть также другие военнослужащие, воюющие в составе многих подразделений Вооруженных сил Украины.

Это то, что вдохновляет многих белорусов, и то, что создает потенциал для будущего беларуси,

– отметил белорусский оппозиционер.

Потому что, подчеркнул Латушко, белоруси нужна армия, которая будет, прежде всего, защищать народ и интересы государства, а не та, которая будет способствовать лукашенко в агрессии россии против Украины, которая будет избивать, уничтожать и репрессировать своих граждан.

Он выразил надежду, что сейчас появляются основы белорусской армии.

Белорусские добровольцы в составе ВСУ: что известно

В июне бойцы полка имени Кастуся Калиновского, являющиеся белорусами по национальности, взяли в плен русских захватчиков. Оккупантов захватили под Николаевом.

Белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского в очередной раз обратились к землякам с призывом поддержать антивоенное движение.

Недавно на оккупантов будет охотиться и добровольческая авиаразведка. Бойцы белорусской авиаразведки приступают к службе в рядах Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна.

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