Закрывают "обеденное бинго": после борща и хлеба пограничники Беларуси заговорили и о водке

Белорусские пограничники никак не устанут пробовать переманивать украинцев на свою сторону, заманивая разными продуктами. Сначала они размышляли о борще, потом о хлебе, а теперь очередь дошла и до водки. Вероятно, таким образом они хотят закрыть бинго из продуктов на обеденный стол.

Свой монолог белорусы снова запустили на границе с Украиной. И снова женский голос, обращаясь к призрачным "товарищам", под мелодию зачитывал текст полный абсурда. Соответствующее видео распространили белорусские телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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И если в предыдущие разы текст хоть имел какую-то слабенькую ниточку логики, то в этот раз она отсутствует немного больше, чем полностью. Спутав украинский и братский белорусам русский народ, между строк читался намек, что украинцы злоупотребляют алкоголем.

Уделив внимание борщу, салу и хлебу, у нас нет никакого морального права не поговорить с вами и о водке. А водка – это… очень действенное средство для снятия стресса. Вот почему в час действительной опасности и народ служивый, и народ гражданский вполне справедливо закладывает за воротник,

– заявила аудиозапись белорусских пограничников.

Далее же белорусы прибегли к ну очень странным сравнениям. Прежде всего, им бутылка с водкой показалась похожей на гранату, а образ гранаты – символом победы. Однако дальше, специально или нет, но северный сосед расписался в собственной бестолковости и беспомощности. Ведь заявил, что от побед тоже можно устать.

Следовательно, когда украинцам "окончательно надоест побеждать" – им нужно перейти на сторону белорусов. Там ведь, мол, "накрытый мирный стол" с хлебом, салом, борщом и водкой.

Однако у Лукашенко не знают или забыли о золотом правиле: "Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, выращенный им самим и никем не отнятый".

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