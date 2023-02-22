Показательное минирование и непристойные жесты: белорусские пограничники жалуются на украинцев

Белорусские пограничники снова жалуются, что якобы украинские работники Госпогранслужбы их провоцируют. На этот раз к непристойным жестам добавилось еще и "показательное минирование".

Об этом свидетельствует видео, опубликованное Пограничным комитетом Белоруссии. На нем видно, что один из украинских пограничников показывает средние пальцы в сторону Беларуси, сообщает 24 Канал.

К теме Генерал Наев рассказал, фиксировали ли на территории Волыни вражеские ВРГ

Пограничники Беларуси клеят дураков

В видео белорусские охранники границы жалуются на то, что украинские бойцы минируют пограничную территорию. Они даже делают вид, что не понимают, зачем это делается.

Украинские пограничники показывают белорусам, что их ждет в Украине: смотрите видео

Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно разлагали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска "Выступовичи". Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска,

– говорится в сообщении.

Добавим, что пункт пропуска "Выступовичи" расположен в Овручской городской территориальной общине Житомирской области.

Кроме того, белорусские пограничники спрашивают, чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин.

В Беларуси делают вид, что не понимают, почему украинцы укрепляют границы: смотрите видео

"Угрожающие" жесты для белорусов: что известно

Заметим, что белорусские пограничники уже не в первый раз жалуются своему командованию на "провокации" со стороны украинских военных.

Недавно белорусский пограничник заявил, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских с помощью "жестов".

Отмечают, что первый случай так называемых "провокаций" был на пункте пропуска "Добрянка" в Черниговской области.

Тогда же так называемый начальник управления пограничного контроля Беларуси рассказал, что "отмечаются частные случаи "провокаций" с украинской стороны".

В начале полномасштабного вторжения вражеские войска России заходили в Украину, в том числе и с территории Беларуси. Наши пограничники делают все возможное, чтобы защитить северную границу и сделать невозможным повторное наступление врага.