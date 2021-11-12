Белорусские силовики гонят мигрантов на ограждение и слепят поляков лазерами
Источник:Пограничная служба Польши
Спецслужбы Беларуси вечером 11 ноября силой пытались протолкнуть 35 мигрантов через польскую границу. Они также слепили поляков лазерами.
О ситуации на польско-белорусской границе информирует Пограничная служба и Министерство национальной обороны Польши.
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Силовое проталкивание мигрантов за границу
По словам представителя полиции Подляского воеводства Томаша Крупы, 11 ноября, примерно в 21:00 по киевскому времени недалеко от пункта пропуска "Кузница" белорусские спецслужбы попытались силой протолкнуть на территорию Польши 35 мигрантов. В основном это были женщины и дети.
Они их толкали на заграждение. Эту попытку удалось заблокировать,
– отметил Крупа.
Он уточнил, что сейчас там находятся 200 человек.
Видео с границы в сети обнародовало Министерство национальной обороны Польши.
Кроме того, в районе населенного пункта Половце, вечером 11 ноября собралась группа из примерно 100 человек. Однако они не пытались нелегально пересечь границу.
Белорусские силовики гонят мигрантов на ограждение: смотрите видео
Попытки ослепить поляков лазером
По сообщению польских пограничников, в ночь на 12 ноября белорусские спецслужбы пытались зеленым лазером ослеплять польских пограничников и военных, которые были на службе.
К слову, Подляски отдел Пограничной службы Польши сообщил, что на границе сейчас находятся 3 – 4 тысячи мигрантов.
Белорусы пытались ослепить поляков лазером: смотрите видео
Ситуация на польско-белорусской границе: коротко
- С 8 ноября на белорусско-польской границе находится большое количество беженцев с Ближнего Востока.
- Страны Запада убеждены, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, считают там, принял самопровозглашенный президент Беларуси.
- Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что на границе Польши и Беларуси – политический кризис. Его спровоцировал Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.
- Самопровозглашенный президент считает, что транзит беженцев осуществляет "европейская мафиозная структура".