Белорусские СМИ рассказали, чем занимается их армия, пока с территории страны атакуют Украину

Пока на территорию Украины прилетают ракеты, выпущенные из Беларуси, Минобороны страны умалчивает последствия трагедии в соседнем государстве. Зато там активно рассказывают о семинарах, турнирах по стрельбе и Днях открытых дверей на полигоне.

Хронологию публикаций белорусского Минобороны изучили журналисты Радыё Свабода. Рассказываем о самом интересном за последнюю неделю марта.

Читайте также Целый батальон из 60 бригады России отказался воевать против Украины: командование бессильно

25 марта

День, когда союзники Минобороны Беларуси из России 10-й раз атаковали украинскую авиацию в Чернобаевке. Конечно, об этом в ведомстве не упоминают. Зато анонсируют национальный семинар под названием "Патриотизм – моральная основа общества".

В этот же день, в годовщину провозглашения БНР, в Центральном доме офицеров отметили 80-летие 120-й гвардейской механизированной бригады.

26 марта

В Военной академии организовали День открытых дверей для абитуриентов. По данным Минобороны, в Минск прибыли более 2000 потенциальных курсантов.

27 марта

Белорусы радостно посещают день открытых дверей на полигоне "Брестский" – один из тех, где сосредоточены российские войска.

28 марта

На одном из полигонов состоялся осмотр готовности личного состава и вооружения к батальонным тактическим учениям. В нем принял участие командир 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного гвардейского командования полковник Александр Лавренов. На следующий день начались сами учения.

29 марта

Когда российская ракета попала в здание Николаевской областной администрации, в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде Беларуси стартовал конкурс на лучшего снайпера.

30 марта

Минобороны, Генштаб и Вооруженные Силы Беларуси начали соревнования по стрельбе из штатного оружия.

Такое игнорирование агрессии России в госструктурах – это закономерность. Однако, журналисты добавляют, что тема войны против Украины в белорусском обществе стала очень болезненной, и отношение к ней у белорусов, согласно исследованиям, кардинально отличается от отношения россииян.

Влияние пропаганды: российская мать считает Путина важнее своего пленного сына – смотрите видео