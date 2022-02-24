Россия напала на Украину в ночь на 24 февраля. Известно, что белорусские танки зашли на территорию Украины.

По информации компании Maxar, замечены транспортеры тяжелой техники. Их используют для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

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Также есть несколько новых дислокаций войск.

Факты свидетельствуют о наращивании российских войск на границе с Украиной на территории Беларуси.

Когда увидели танки

CNN в прямом эфире стал свидетелем того, как войска на колонне военной техники въезжают в Украину с пограничного перехода с Беларусью.

Видео в прямом эфире было снято на украинском пересечении Сеньковка и белорусская Веселовка.

Колонну заметили на входе в Украину примерно в 6:48.