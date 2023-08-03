Запад размягчился в принятии решений, – Жданов о реакции Польши на залет белорусских самолетов

Белорусские вертолеты, охранявшие диктатора Александра Лукашенко, 1 августа пересекли воздушное пространство Польши. В ответ польский МИД выразил протест временному поверенному по делам Беларуси.

Этом в своем видеоблоге прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он отметил, что кроме Украины дипломатические отношения с Москвой и Минском до сих пор никто не разрывал.

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"Запад размягчился в принятии жестких решений. Политики ставят перед собой дилемму, если мы разорвем отношения, то как мы будем переговариваться", – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что для этого есть спецслужбы. В таком случае преимущественно они берут на себя переговорный процесс. Мол, если выгнать посла, то потеряется канал связи. Поэтому послы остаются, дипотношения ведутся, но толку от этого нет.

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Дипломатия не поможет

Украина 24 февраля 2022 разорвала дипломатические отношения с Россией. Такое решение было принято после того, как страна-агрессорша совершила полномасштабное вторжение на территорию суверенного государства.

В то же время другие страны имеют послов или консульства и в России, и в Беларуси. Последняя на протяжении 2022 года продолжала предоставлять территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для осуществления страной-агрессоркой ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по территории Украины.

"Да, вызывают послов. Да, им вручают протест. И что? Я думаю, что они эти протесты даже не отправляют в Москву. Просто выбрасывают их в помойку. Судя по тому, как продолжает действовать и Россия, и Беларусь", – отметил военный эксперт.

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