Це у своєму відеоблозі прокоментував військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зауважив, що окрім України дипломатичні відносини з Москвою та Мінськом досі ніхто не розривав.

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"Захід розм'якшився в ухваленні жорстких рішень. Політики ставлять перед собою дилему, якщо ми розірвемо відносини, то як ми будемо перемовлятися", – мовив Жданов.

Він наголосив, що для цього є спецслужби. У такому разі, переважно вони беруть на себе переговорний процес. Мовляв, якщо вигнати посла, то втратиться канал зв'язку. Тому посли залишаються, дипвідносини ведуться, але користі від цього немає.

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Дипломатія не допоможе

Україна 24 лютого 2022 року розірвала дипломатичні відносини з Росією. Таке рішення було прийняте після того, як країна-агресорка здійснила повномасштабне вторгнення на територію суверенної держави.

Водночас інші країни мають послів або ж консульства і в Росії, і в Білорусі. Остання упродовж 2022 року продовжувала надавати територію, повітряний простір та інфраструктуру для здійснення країною-агресоркою ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по території України.

"Так, викликають послів. Так, їм вручають протест. І що? Я думаю, що вони ці протести навіть не відправляють у Москву. Просто викидають їх у смітник. Судячи з того, як продовжує діяти й Росія, і Білорусь", – зазначив військовий експерт.

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