Белорусские военные тренируются наводить понтонные переправы, – Генштаб ВСУ

Войска Беларуси продолжают свои тренировки вблизи украинской границы. Теперь они отрабатывают возведение понтонных переправ.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины. Основная активность белорусских войск наблюдается в Гомельской и Брестской областях.

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Признаков подготовки к наступлению нет

Белорусские войска на границе с Украиной уже несколько недель создают видимость своих действий, из-за чего возникают дискуссии о том, пойдет ли Беларусь в наступление. Однако по данным Генштаба по состоянию на 2 июля подготовки к наступлению не обнаружено.

Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено,

– отметили в Генштабе.

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Понтонные переправы – это способ создания проходов через водоемы, предполагающий создание временных переправ. Этот метод активно используется в военном деле, например, если мосты через реки взорваны, или при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин предупредил о возможности провокаций со стороны Белоруссии с участием диверсионно-разведывательных групп. Енин объяснил, что главной целью таких действий является вовлечение Беларуси в войну против Украины.

В то же время во Львове по инициативе мэра Андрея Садового было проведено совещание по подготовке Львова к возможному нападению Беларуси. Городской голова подчеркнул, что ситуация на границе Украины и Беларуси непредсказуема, поэтому нужно быть готовыми к разным сценариям.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова к разным сценариям развития событий со стороны Беларуси. Также Подоляк подчеркнул, что украинцев предупредят об угрозах, если таковые возникнут.

Однако белорусский диктатор Александр Лукашенко не перестает удивлять своими заявлениями, где он сам себе противоречит. Например, самопровозглашенный президент отдал приказ взять под прицел центры принятия решений "врагов Минска", сказал, что Беларусь и Россия должны "ответить на агрессию Запада в течение суток", традиционно наговорил о "нацизме" в Украине, но в то же время отметил, что с нашим государством воевать не хочет.

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