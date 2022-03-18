Белорусских срочников заставляют отчищать российскую технику от остатков орков
Источник:"Наша Нива"
Российским оккупантам все же удается забирать из Украины часть поврежденной в боях техники. Ее везут в Беларусь, где заставляют местных срочников заниматься отчисткой остатков военных.
Об этом рассказали журналистам родители одного из белорусских солдат-срочников. Они обо всем узнали, когда сын попросил привезти таблетки от рвоты.
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"Подумали, что сын уже в плену"
Служащего, о котором говорится, недавно призвали в одну из частей на западе Беларуси. Он позвонил родителям с неизвестного номера в вайбере.
Первая мысль была, что мой сын в украинском плену и ранен. Спросили, "зачем тебе лекарство, где ты?". Они с ребятами моют технику, которая была повреждена в бою. Там есть фрагменты человеческих тел, остатки которых заставляют ребят блевать,
– рассказали родные солдата.
Оказалось, что юноша сейчас в районе Камарина, что вблизи Гомеля. Там он с другими призывниками восстанавливал российскую технику. Следует заметить, что Камарин – последний населенный пункт Беларуси на пути к украинскому Чернобылю.
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