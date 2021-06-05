Белорусский аналитик Шрайбман уехал в Украину после упоминания о нем в "интервью" Протасевича

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман уехал из страны. Причиной стало то, что Роман Протасевич упомянул его в "интервью" Белорусскому государственному телеканалу ОНТ.
Шрайбман заявил, что Протасевич "преувеличил его роль в координационном штабе" во время протестов в Беларуси.
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В интервью на ОНТ Роман Протасевич сказал, что я помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции, – Love Hata. Могу только догадываться, почему и по собственной ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе,
– подчеркнул аналитик.
По словам Шрайбмана, он "действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов эта тема становилась ключевой в обсуждениях".
В то же время аналитик подчеркнул, что "даже непричастность к тому, что власти считают преступлением, – уже недостаточная страховка".
Шрайбман признался: он не обижается на Протасевича, ведь "мы не знаем, какой подвал в оккупированной Луганщине" и какую судьбу для его девушки ему описали в случае отказа от этого интервью".
Впоследствии аналитик заявил, что сейчас находится в Украине. По словам Шрайбмана, туда он добирался "окольными тропами".
"Интервью" Протасевича: главное
- На государственном телеканале ОНТ в Беларуси опубликовали так называемое "интервью" задержанного Романа Протасевича. На видео блогер признался, что якобы является виновным в организации протестов в Беларуси.
- В то же время специалисты обратили внимание на дрожащий голос Протасевича. На кадрах видно, что лицо блогера – загримированное. Очевидно, это сделали, чтобы скрыть следы пыток.
- Мама Протасевича заявила, что "четко заметила следы от наручников, синяки на руках".
- Украинские психологи сравнили "интервью" Протасевича с методами "Аль-Каиды".