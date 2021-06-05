Белорусский аналитик Шрайбман уехал в Украину после упоминания о нем в "интервью" Протасевича

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман уехал из страны. Причиной стало то, что Роман Протасевич упомянул его в "интервью" Белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

Шрайбман заявил, что Протасевич "преувеличил его роль в координационном штабе" во время протестов в Беларуси.

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В интервью на ОНТ Роман Протасевич сказал, что я помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции, – Love Hata. Могу только догадываться, почему и по собственной ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе,

– подчеркнул аналитик.

По словам Шрайбмана, он "действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов эта тема становилась ключевой в обсуждениях".

В то же время аналитик подчеркнул, что "даже непричастность к тому, что власти считают преступлением, – уже недостаточная страховка".

Шрайбман признался: он не обижается на Протасевича, ведь "мы не знаем, какой подвал в оккупированной Луганщине" и какую судьбу для его девушки ему описали в случае отказа от этого интервью".

Впоследствии аналитик заявил, что сейчас находится в Украине. По словам Шрайбмана, туда он добирался "окольными тропами".

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