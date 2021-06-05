Шрайбман заявив, що Протасевич "перебільшив його роль у координаційному штабі" під час протестів у Білорусі.

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В інтерв'ю на ОНТ Роман Протасевич сказав, що я допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом революції, – Love Hata. Можу тільки здогадуватися, чому і чи з власної волі, але Рома перебільшив мою участь у процесі,

– наголосив аналітик.

За словами Шрайбмана, він "дійсно до кінця осені 2020 року був в цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів ця тема ставала ключовою в обговореннях".

Водночас аналітик наголосив, що "навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, – вже недостатня страховка".

Шрайбман зізнався: він не ображається на Протасевича, адже "ми не знаємо, який підвал в окупованій Луганщині" і яку долю для його дівчини йому описали в разі відмови від цього інтерв'ю".

Згодом аналітик заявив, що наразі перебуває в Україні. За словами Шрайбмана, туди він добирався "обхідними стежками".

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