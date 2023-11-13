Работал в минобороны Беларуси, а теперь воюет на стороне ВСУ: история Андрея "Бессмертного"

Андрей Трацевский несколько лет работал инженером в министерстве обороны Белоруссии. После бегства из родины от репрессий он присоединился к рядам ВСУ, чтобы бороться с лишившим его дома режимом.

Андрей Трацевский с позывным "Бессмертный" – белорус, вместе со своими земляками воюющий на стороне Украины в составе "Белорусского добровольческого корпуса".

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Оборонные рубежи россиян на Запорожье залиты бетоном

Андрей на фронте с первого дня полномасштабной войны. Он работает преимущественно на Запорожском направлении.

На второй линии обороны русские блиндажи залиты бетоном и укреплены на пять метров вглубь. Достать врага оттуда можно, только зайдя в эти укрепления собственными ногами,

– рассказывает "Бессмертный" о ситуации на Запорожском направлении.

Интервью с Андреем "Бессмертным": смотрите видео

До участия в полномасштабной войне России против Украины Андрей работал инженером в минобороны Беларуси.

"Мне неоднократно предлагали стать милиционером или военным – я отказывался, – рассказывает мужчина. – Это противоречит моему мировоззрению. Однажды я увидел, как майор белорусской армии заставил молодого бойца канцелярскими ножницами обрезать газон. Я снял это на смартфон, а потом написал заявление об увольнении по собственному желанию".

Беларусь – соучастница войны против Украины

Андрей Трацевский рассказал о языковом вопросе в Беларуси.

"Белорусский – язык преподавателей и оппозиционеров, его фактически не существует. Все общаются на русском, – рассказывает "Бессмертный". – Если твой сосед услышит, что ты говоришь по-белорусски, то может позвонить в милицию и сообщить, что ты – "оппозиционер".

Также белорусский доброволец поделился, почему пошел воевать за Украину.

Здесь мы сражаемся с врагом, который отнял и мою страну. Если я погибну, то в борьбе за правду, за людей и абсолютное добро,

– объяснил "Бессмертный".

Комментируя, может ли Беларусь напасть на Украину, воин выразил скепсис. В то же время он подчеркнул, что Беларусь давно оккупирована Россией и передала россиянам свою военную технику.

В конце концов "Бессмертный" назвал Беларусь соучастницей войны с того момента, как режим Лукашенко предоставил России территорию для наступления на Украину.

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