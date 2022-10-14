Белорусы еще в марте заходили на Север Украины, больше они не пойдут, – военный ВСУ

Недавно Лукашенко заявил, что в региональную группировку войск Беларуси и России войдут 70 тысяч солдат. В стране уже началась скрытая мобилизация.

Но будут ли эти люди воевать – большой вопрос. Об этом 24 каналу сказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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Белорусы уже заходили в Украину

В настоящее время в разведке вероятность нападения со стороны Беларуси оценивают как невысокую. Тем не менее, наши защитники стоят на границе и готовы к встрече. "Там ребята, с 2014 года воюющие, очень жесткие профессионалы", – сказал политолог.

По словам политолога, Лукашенко столкнется с тем, что военные начнут массово разрывать контракты и увольняться.

Разве что удержать силой. Но будут ли они воевать – большой вопрос,

– подчеркнул он.

Белорусы, подчеркивает Сазонов, уже заходили на территорию нашего государства. Их военные билеты находили как в Буче, так и под Черниговом. Поэтому белорусские военные уже знают, что их ждет в Украине.

Нужно готовиться

Если мы будем иметь дело с большим нападением со стороны Житомира и Луцка, отмечает Сазонов, нам нужно усиливать оборону городов.

Не только рассчитывать на бригады, стоящие в лесу, а действительно укреплять – рыть траншеи, блиндажи, первую и вторую эшелонированную линию обороны. Зато я читаю заявление мэра Луцка о том, что в случае оккупации он покинет город,

– отмечает он.

Сазонов уверен, что это дело не только военных. Если местные власти активно включаются в процесс, то в городе и терроборона хорошо тренируется, и происходит подготовка обороны.

"Планировать риски и оценивать вторжение из расчета сразу на побег - это не позиция для местных властей. Надо быть более жесткими. Есть военные - общайтесь, как их усилить, поддержать. Тренируйте ТРО", - считает политолог.

Следует заметить, что ТРО очень сильно воюет и останавливает врага. Это ясно продемонстрировано на примере Ирпеня, Чернигова и Харьковщины.

Потенциальный риск удара оттуда по нашим западным областям остается. И по Киеву тоже. Без паники и страха – нужно готовиться, чтобы это не застало нас врасплох,

– подытожил он.

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