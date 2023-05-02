"Не хочется больше рисковать": из Ямполя вывезли семью с 5 детьми, потерявшую отца

"Белые ангелы" эвакуировали из Ямполя Донецкой области семью с 5 детьми. Отец малышей погиб от обстрела.

Ямполь был деоккупирован, но с тех пор находится под вражеским огнем. "Прилеты" здесь не заканчиваются.

Кстати говоря Пять сестер и Богданчик: трогательные кадры спасения из Нью-Йорка многодетной семьи

Семья потеряла отца

Несколько дней назад в Ямполе были ранены две женщины. Одна из них по дороге в больницу скончалась. Местные жители отмечают, что не хотят больше рисковать. Потому попросили правоохранителей об эвакуации. Среди них – 39-летняя мама пятерых детей.



Эвакуация из Ямполя / Фото "Белые Ангелы"

Ранее семья уже потеряла отца, убитого осенью вместе с двумя соседями. Полицейские доставили эвакуированных в Лиман.



Вывезли семью с 5 детьми / Фото "Белые Ангелы"

Далее семья отправится в Тернопольскую и Кировоградскую области. Несмотря на тяжелые события, каждый стремится вернуться домой после победы Украины над агрессором. ️

Горячая линия эвакуационной группы полиции "Белый Ангел" на Лиманском направлении - (066) 56-16-102. Людям, желающим уехать с опасного места, следует обратиться за помощью.



Дети потеряли отца / Фото "Белые Ангелы"