"Не хочется больше рисковать": из Ямполя вывезли семью с 5 детьми, потерявшую отца
Источник:Нацполиция
"Белые ангелы" эвакуировали из Ямполя Донецкой области семью с 5 детьми. Отец малышей погиб от обстрела.
Ямполь был деоккупирован, но с тех пор находится под вражеским огнем. "Прилеты" здесь не заканчиваются.
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Семья потеряла отца
Несколько дней назад в Ямполе были ранены две женщины. Одна из них по дороге в больницу скончалась. Местные жители отмечают, что не хотят больше рисковать. Потому попросили правоохранителей об эвакуации. Среди них – 39-летняя мама пятерых детей.
Эвакуация из Ямполя / Фото "Белые Ангелы"
Ранее семья уже потеряла отца, убитого осенью вместе с двумя соседями. Полицейские доставили эвакуированных в Лиман.
Вывезли семью с 5 детьми / Фото "Белые Ангелы"
Далее семья отправится в Тернопольскую и Кировоградскую области. Несмотря на тяжелые события, каждый стремится вернуться домой после победы Украины над агрессором. ️