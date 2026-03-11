Подозрительная машина протаранила ворота Белого дома
- Автомобиль врезался в ворота Белого дома в 7 утра, водитель задержан, его допрашивает Секретная служба.
- Улицы вокруг Белого дома временно перекрыты, пострадавших нет, причины аварии пока неизвестны.
Утром 11 марта автомобиль врезался в ворота Белого дома в результате чего в городе перекрыли несколько улиц. На месте работает полиция, пострадавших нет.
Водителя уже задержали правоохранители, его допрашивает Секретная служба. Об этом сообщила репортер CBS News Сара Кук.
Что известно об инциденте?
Автомобиль врезался в ворота в 7 утра по местному времени. Имя водителя пока не разглашают, его допрашивают правоохранители.
Полиция и военные перекрывают улицы / Фото Global Affairs 24
Представитель Секретной службы заявил, что полиция проверяет подозрительный автомобиль. Пострадавших пока нет. Он предупредил, что вся информация уточняется.
Водитель задержан, его уже допрашивают. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение от офицеров,
– отметил спикер.
По словам представителя полиции, автомобиль столкнулся с воротами на углу улиц Коннектикут и Н-стрит. Территория вокруг Белого дома временно перекрыта полицейской лентой. Причина аварии пока неизвестна.
Что известно о еще одном похожем ДТП?
Вечером 22 мая 2023 года в заграждение возле Белого дома врезался грузовик, водителя арестовали. Автомобиль столкнулся с ограждением на северной стороне площади Лафайет.
По словам представителя секретной службы Энтони Гульелми, грузовик попал в ДТП около 22 вечера. Дороги и пешеходные дорожки вблизи места аварии были закрыты.
Гульелми добавил, что предварительное расследование показало, что водитель мог намеренно врезаться в барьеры безопасности, но пострадавших нет.