Подозрительная машина протаранила ворота Белого дома

Утром 11 марта автомобиль врезался в ворота Белого дома в результате чего в городе перекрыли несколько улиц. На месте работает полиция, пострадавших нет.

Водителя уже задержали правоохранители, его допрашивает Секретная служба. Об этом сообщила репортер CBS News Сара Кук.

Что известно об инциденте?

Автомобиль врезался в ворота в 7 утра по местному времени. Имя водителя пока не разглашают, его допрашивают правоохранители.



Полиция и военные перекрывают улицы / Фото Global Affairs 24

Представитель Секретной службы заявил, что полиция проверяет подозрительный автомобиль. Пострадавших пока нет. Он предупредил, что вся информация уточняется.

Водитель задержан, его уже допрашивают. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение от офицеров,

– отметил спикер.

По словам представителя полиции, автомобиль столкнулся с воротами на углу улиц Коннектикут и Н-стрит. Территория вокруг Белого дома временно перекрыта полицейской лентой. Причина аварии пока неизвестна.

Что известно о еще одном похожем ДТП?