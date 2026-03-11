Водія уже затримали правоохоронці, його допитує Секретна служба. Про це повідомила репортерка CBS News Сара Кук.

Що відомо про інцидент?

Автівка врізалася у ворота о 7 ранку за місцевим часом. Ім'я водія поки не розголошують, його допитують правоохоронці.



Поліція та військові перекривають вулиці / Фото Global Affairs 24

Речник Секретної служби заявив, що поліція перевіряє підозрілий автомобіль. Постраждалих наразі немає. Він попередив, що уся інформація уточнюється.

Водія затримано, його уже допитують. Ми надамо додаткову інформацію, як тільки отримаємо підтвердження від офіцерів,

– зазначив речник.

За словами представника поліції, автомобіль зіткнувся з воротами на розі вулиць Коннектикут та Н-стріт. Територія навколо Білого дому тимчасово перекрита поліцейською стрічкою. Причина аварії поки що невідома.

Що відомо про ще одну схожу ДТП?