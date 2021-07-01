Такое заявление в США сделали относительно заявлений Путина относительно британского эсминца. Пресс-секретарь Джена Псаки прокомментировала это во время пресс-конференции в Белом доме.
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В США ответили на слова Путина
Байден объявил о ряде дальнейших действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию,
– заявила Джена Псаки.
Также она ответила на вопрос, был ли инцидент в Черном море спланированной операцией Великобритании и США. Псаки заверила, что не владеет информацией для того, чтобы это прокомментировать.
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: коротко
- Россия 23 июня заявила, что якобы открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу из-за вхождения в "территориальные воды России".
- В Минобороны Британии это отрицали и рассказали, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота возле временно оккупированного Крыма.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эта провокация со стороны России является наглядным доказательством украинской позиции.
- Борис Джонсон отметил, что судно законно находилось в международных водах вблизи временно оккупированного Крыма.
- Более того, в посольстве США в Киеве выразили свою поддержку Британии и Украине.
- Вместе с тем президент России назвал проход судна возле берегов Крыма якобы провокацией.