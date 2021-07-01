Такое заявление в США сделали относительно заявлений Путина относительно британского эсминца. Пресс-секретарь Джена Псаки прокомментировала это во время пресс-конференции в Белом доме.

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В США ответили на слова Путина

Байден объявил о ряде дальнейших действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию,

– заявила Джена Псаки.

Также она ответила на вопрос, был ли инцидент в Черном море спланированной операцией Великобритании и США. Псаки заверила, что не владеет информацией для того, чтобы это прокомментировать.

Инцидент с британским эсминцем в Черном море: коротко