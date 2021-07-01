Таку заяву в США зробили щодо заяв Путіна про британський есмінець. Прессекретар Джена Псакі прокментувала це під час пресконференції в Білому домі.

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У США відповіли на слова Путіна

Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому відношенні, без сумнівів, це визначає нашу стратегію,
– заявила Джена Псакі.

Також вона відповіла на питання, чи був інцидент у Чорному морі спланованою операцією Великої Британії та США. Псакі запевнила, що не володіє інформацією для того, щоб це прокоментувати. 

Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі: коротко

  • Росія 23 червня заявила, що нібито відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю через входження у "територіальні води Росії".
  • У Міноборони Британії це заперечили та розповіли, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту поблизу тимчасово окупованого Криму.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ця провокація з боку Росії є наочним доказом української позиції.
  • Борис Джонсон зазначив, що судно законно перебувало у міжнародних водах поблизу тимчасово окупованого Криму.
  • Ба більше, у посольстві США в Києві висловили свою підтримку Британії та Україні.
  • Натомість президент Росії назвав прохід судна поблизу берегів Криму начебто провокацією.