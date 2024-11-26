Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг советника Белого дома по вопросам коммуникаций Джона Кирби.

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Кирби об угрозах России

Джон Кирби подчеркнул, такие угрозы должны восприниматься серьезно.

И мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно,

– заявил советник Белого дома.

В то же время подчеркнул, президент Байден "является непоколебимым". Добавил, США будут делать все возможное, чтобы убедиться, что американские войска на европейском континенте находятся в безопасности.

И, что не менее важно, мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам по пятой статье перед нашими союзниками по НАТО. Это непоколебимо, и это не изменится,

– подчеркнул Кирби.

Ранее Варшава также отреагировала на новые угрозы Кремля. Представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, база имеет сугубо оборонительный характер и предназначена для борьбы с баллистическими ракетами.