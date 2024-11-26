Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг радника Білого дому з питань комунікацій Джона Кірбі.
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Кірбі про погрози Росії
Джон Кірбі наголосив, такі погрози повинні сприйматися серйозно.
І ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно,
– заявив радник Білого дому.
Водночас підкреслив, президент Байден "є непохитним". Додав, США робитимуть усе можливе, щоб переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці.
І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться,
– наголосив Кірбі.
Раніше Варшава також відреагувала на нові погрози Кремля. Речник МЗС Польщі Павел Вронський наголосив, база має суто оборонний характер та призначена для боротьби з балістичними ракетами.