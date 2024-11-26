Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг радника Білого дому з питань комунікацій Джона Кірбі.

До теми Росія почала погрожувати країні НАТО ударами по "пріоритетних цілях"

Кірбі про погрози Росії

Джон Кірбі наголосив, такі погрози повинні сприйматися серйозно.

І ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно,

– заявив радник Білого дому.

Водночас підкреслив, президент Байден "є непохитним". Додав, США робитимуть усе можливе, щоб переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці.

І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться,

– наголосив Кірбі.

Раніше Варшава також відреагувала на нові погрози Кремля. Речник МЗС Польщі Павел Вронський наголосив, база має суто оборонний характер та призначена для боротьби з балістичними ракетами.