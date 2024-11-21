На це відреагували у міністерстві закордонних справ Польщі. Як пише RMF24, речник відомства Павел Вронський висловився з цього приводу та застеріг Росію щодо можливих наслідків.

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Як відреагувала Польща на погрози

Нещодавно, 13 листопада США відкрили на півночі Польщі, в Редзіково, нову базу протиракетної оборони. Американська база є частиною ширшої системи ПРО НАТО під назвою Aegis Ashore, яка, за даними альянсу, може перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський наголосив, що база має суто оборонний характер та призначена для боротьби з балістичними ракетами. Він застеріг, що у разі продовження подібних погроз з боку Росії, США і НАТО будуть вимушені посилити протиповітряну оборону всього східного флангу.

Вронський каже, що у Польщі існує консенсус щодо того, що східний фланг НАТО повинен мати якнайкращий протиповітряний захист.

Нагадаємо, Захарова заявила, що відкриття вищезгаданої бази це черговий провокаційний крок США, який веде до зростання стратегічних ризиків. За її словами, ця база вже давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими загарбниками.