Белый дом ожидает нового контракта с Макроном после его поездки в Москву

Эммануэль Макрон 7 февраля встретился с Владимиром Путиным в Кремле. В Белом доме заявили, что после переговоров Джо Байден хочет пообщаться с французским коллегой.

Вероятно, американский президент хочет узнать детали разговора французского и российского лидеров. Ведь его часть состоялась в закрытом режиме.

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Во время брифинга журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки рассчитывает ли администрация Байдена на новый контакт с Макроном после переговоров в Москве.

Мы, разумеется, ожидаем (нового контакта – 24 канал),

– ответила Псаки.

Что известно о переговорах Макрона и Путина

7 февраля в Кремле состоялись переговоры между президентами Франции и России. Первая часть встречи была открытой, а вторая – происходила без камер. Макрон говорил, что этот разговор может начать путь деэскалации, в то же время в России настроены пессимистичнее – мол, ситуация "слишком сложная", поэтому особых результатов от встречи политиков не ожидают.

Французский президент призвал российского найти общий ответ, который позволит избежать войны в Европе. Он считает, что только диалог даст возможность гарантировать безопасность и стабильность.

Заметим, политики говорили и об Украине. Еще перед поездкой в Москву Макрон говорил, что диалог с Россией не будет происходить путем ослабления любого европейского государства. Политик подчеркивал, что безопасность и суверенитет Украины не будут предметом компромисса.

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