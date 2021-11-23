Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться в президенты в 2024 году

Джо Байден планирует во второй раз баллотироваться на пост президента США. Следующие президентские выборы в Штатах состоятся уже в 2024 году.

Намерение президента подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Это произошло во время брифинга с журналистами.

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Мировые СМИ в ноябре 2021 года уже сообщали, что Байден будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом политик сначала сообщил во время виртуального мероприятия, на котором присутствовала небольшая группа людей.

На виртуальном мероприятии по сбору денег в этом месяце Байден сказал небольшой группе доноров, что он планирует баллотироваться на второй срок,

– говорится в сообщении.

СМИ утверждают, что Байден сделал это специально для сторонников Демократической партии. Они сомневаются, что действующий лидер будет баллотироваться на пост президента во второй раз.

Свои опасения сторонники Демократической партии аргументируют почтенным возрастом Байдена и стремительным уровнем падения его рейтинга.