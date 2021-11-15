Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также прокомментировала вероятность телефонного разговора Путина и Байдена. Это случилось во время брифинга 15 ноября.

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Мы призываем Россию и предлагаем им использовать свое влияние для того, чтобы повлиять на режим Лукашенко, чтобы он прекратил эксплуатацию и принуждение уязвимых людей,

– заявила Псаки.

Она также добавила, что пока нет информации о вероятном телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина, который может касаться ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Джен Псаки также пояснила, что Штаты:

продолжают поддерживать тесные контакты с союзниками и партнерами по обострению на границе;

разрабатывают новые санкции против Беларуси.

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