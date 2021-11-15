Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также прокомментировала вероятность телефонного разговора Путина и Байдена. Это случилось во время брифинга 15 ноября.
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Мы призываем Россию и предлагаем им использовать свое влияние для того, чтобы повлиять на режим Лукашенко, чтобы он прекратил эксплуатацию и принуждение уязвимых людей,
– заявила Псаки.
Она также добавила, что пока нет информации о вероятном телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина, который может касаться ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.
Джен Псаки также пояснила, что Штаты:
- продолжают поддерживать тесные контакты с союзниками и партнерами по обострению на границе;
- разрабатывают новые санкции против Беларуси.
Обострение на польско-белорусской границе: что известно
- После введения санкций ЕС в мае 2021 года Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть в Евросоюз.
- В августе 2021 года Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании беженцев в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.
- 8 ноября на границе Польши и Беларуси заметили тысячи мигрантов.
- 15 ноября Польша заявила, что белорусы согнали на пограничный переход "Кузница" примерно 3,5 тысячи беженцев.
- ЕС утвердил новые санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса.
- Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу ответить на санкции.