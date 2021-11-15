Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також прокоментувала ймовірність телефонної розмови Путіна та Байдена. Це трапилось під час брифінгу 15 листопада.

До теми Меркель і Лукашенко майже годину говорили телефоном про біженців на кордоні: що вирішили

США закликали Кремль вплинути на дії Лукашенка

Ми закликаємо Росію і пропонуємо їм використовувати свій вплив для того, щоб вплинути на режим Лукашенка, щоб він припинив експлуатацію і примус вразливих людей,

– заявила Псакі.

Вона також додала, що наразі немає інформації про ймовірну телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Путіна, яка може стосуватись ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Джен Псакі також пояснила, що Штати:

продовжують підтримувати тісні контакти з союзниками і партнерами щодо загострення на кордоні;

розробляють нові санкції проти Білорусі.

Загострення на польсько-білоруському кордоні: що відомо