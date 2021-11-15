Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також прокоментувала ймовірність телефонної розмови Путіна та Байдена. Це трапилось під час брифінгу 15 листопада.
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США закликали Кремль вплинути на дії Лукашенка
Ми закликаємо Росію і пропонуємо їм використовувати свій вплив для того, щоб вплинути на режим Лукашенка, щоб він припинив експлуатацію і примус вразливих людей,
– заявила Псакі.
Вона також додала, що наразі немає інформації про ймовірну телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Путіна, яка може стосуватись ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.
Джен Псакі також пояснила, що Штати:
- продовжують підтримувати тісні контакти з союзниками і партнерами щодо загострення на кордоні;
- розробляють нові санкції проти Білорусі.
Загострення на польсько-білоруському кордоні: що відомо
- Після запровадження санкцій ЄС, у травні 2021 року Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити в Євросоюз.
- У серпні 2021 року Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні біженців як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС.
- 8 листопада на кордоні Польщі та Білорусі помітили тисячі мігрантів.
- 15 листопада Польща заявила, що білоруси зігнали на прикордонний перехід "Кузьниця" приблизно 3,5 тисячі біженців.
- ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи.
- Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко пообіцяв Євросоюзу відповісти на санкції.