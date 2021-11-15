Білоруська сторона заявила, що говорили про "шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми". Про це 15 листопада заявили на сайті Лукашенка.
До теми 2−3 тисячі людей: Лукашенко хоче відправити мігрантів літаками до Мюнхена
Меркель провела телефонну розмову з Лукашенком
Під час розмови було обговорили низку проблем, і насамперед ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах,
– мовиться у повідомленні.
За майже годину розмови у Лукашенка повідомили, що:
- "детально порушили шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми, щоб недопустити ескалації ситуації на кордоні;
- обговорили гуманітарну підтримку біженців через надання їм гуманітарної допомоги".
На сайті Лукашенка мовиться, що самопроголошений президент Білорусі та виконуюча обов'язків канцлера Німеччини "домовилися про подальші контакти з метою вирішення ситуації".
Коротко про ситуацію на кордоні ЄС та Білорусі
- У травні, після запровадження санкцій ЄС, Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС.
- У серпні 2021 року Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС.
- 8 листопада ситуація на кордоні Польщі та Білорусі значно погіршилась. Зокрема там помітили тисячі мігрантів.
- 15 листопада Польща заявила, що білоруси зігнали на прикордонний перехід "Кузьниця" приблизно 3,5 тисячі мігрантів.
- У цей же день Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова направити мігрантів, які перебувають на кордоні, літаками до Мюнхена. Мовиться про приблизно 2 – 3 тисячі людей.