Белый дом разрешил размещать военных подрядчиков США для ремонта оружия в Украине, – CNN

Администрация Байдена отменила фактический запрет на размещение своих военных подрядчиков в Украине для помощи ВСУ в обслуживании и ремонте американских систем вооружения. В частности, речь идет об истребителях F16 и системах ПВО Patriot.

Такое решение было принято перед выборами в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Чем поможет решение США Украине

CNN пишет, что такое решение позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям на работу в Украине впервые после российского вторжения в 2022 году. Ожидается, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт оружия.

Чтобы помочь Украине отремонтировать и поддерживать военную технику, предоставленную США и их союзниками, Министерство обороны собирает тендерные предложения для небольшого количества подрядчиков, которые помогут Украине поддерживать уже предоставленную нам помощь,

– сказал один из американских чиновников.

Подрядчиков будут располагать вдали от линии фронта, к боевым действиям их также не будут привлекать. В настоящее время, как отмечает CNN, США продвигаются к реализации этого плана, так как некоторые оружия, в частности F-16 и Patriot, требуют "специального технического опыта для обслуживания".

"Это знаменует еще одно значительное изменение в украинской политике администрации Байдена, поскольку США ищут способы дать украинским военным преимущество над Россией. Ожидается, что вскоре Пентагон начнет размещать контракты в Интернете", – отмечает издание, цитируя чиновника.

Ранее Байден призвал американцев, в том числе и войска США, держаться подальше от украинского фронта. Поэтому технику приходилось возить на ремонт в Польшу, Румынию или другие страны НАТО. Теперь ожидается, что процесс восстановления оружия станет быстрее, ведь в Украине будет одновременно работать несколько десятков или даже сотен подрядчиков.

Компании, претендующие на контракты, должны будут разработать надежные планы снижения рисков, чтобы снизить угрозы для своих сотрудников,

– пишет CNN.