Белый дом запретит новые инвестиции в любые отрасли экономики России

11 марта 2022 , 18:03
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Белый дом

США расширяют санкции в отношении России, развязавшей кровавую войну против Украины. После запрета инвестировать в энергетический сектор России санкции коснутся всех отраслей экономики оккупантов.

Новые ограничения против России

В Белом доме решили запретить инвестирование в любой сектор российской экономики. Соответствующий указ подписал президент Джозеф Байден.

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Ранее президент США уже запретил новые инвестиции в российский энергетический сектор.

  • Добавим, что США запретят экспорт предметов роскоши в Россию. Под запретом будет ювелирная, часы и алкоголь.
  • Кроме того, Байден и лидеры G7 одобрили отмену для России привилегированного статуса в торговле

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Автор: Михайло Гема